In einem Punkt ist Stadtkämmerer Matthias Bücker optimistisch. Die Gewerbesteuereinnahmen, die für dieses Jahr erwartet werden, liegen mit 21,5 Millionen Euro über den erwartetet 20 Millionen: „Wir haben in Greven nicht nur Corona-Verlierer.“ Dass es gleichzeitig bei den Einnahmen aus Einkommens- und Umsatzsteuer schlechter werden wird, machte Bücker am Mittwochabend bei der Einbringung des Haushalts der Stadt klar. Es weist einen Überschuss von 896 978 Euro aus. Das Zahlenwerk wurde einstimmig angenommen.