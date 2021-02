Sie werden sich jetzt fragen, warum ich hier stehe; ist doch das Recht der Fraktionsvorsitzenden die Haushaltsrede zu halten. Ich frage mich dagegen: wo steht das geschrieben? Wir haben jedenfalls am Wochenende Streichhölzer gezogen. Neuer politischer Stil In den vergangenen Jahren gab es an dieser Stelle vermutlich das Ritual, eine Abrechnung mit dem Bürgermeister und den Parteien im Rat vorzunehmen. Diesem Ritual möchte ich nicht folgen. In der neuen Ratszusammensetzung hat sich einiges geändert: Er ist diverser geworden, weiblicher, multikultureller und wohl auch jünger. Wir haben einen jungen Bürgermeister, der nicht mehr mit dem halben Ort verwandt, verschwägert und in Vereinskameradschaft verbunden ist. Gleichzeitig höre ich von langjährigen Ratsmitgliedern Freude darüber, wie sich der politische Stil, die Arbeitskultur und die Kommunikation geändert habe. Wenn das so ist, dann lassen sie uns es beibehalten.