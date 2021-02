Bei den Haushaltsberatungen hatte ich häufig ein Bild vor Augen. Es war die Skulptur der vier Affen. Was bedeuten Sie? Nach kurzer Recherche wurde ich an Konfuzius erinnert. Worum ging es? Was nicht dem angemessenen Verhalten entspricht - darauf schaue nicht - darauf höre nicht - davon rede nicht und - das tue nicht. Ja man könnte Ähnliches zu den Haushaltsberatungen von Greven sagen: Corona wird im Wesentlichen im Haushalt ausgeblendet, Was wir nicht sehen, belastet uns nicht? Bewohner die in Containern leben, bekommen mit Ihren Containern einen neuen Standort. Doch wie finden Sie das Leben in den Containern? Aus dem Bereich der Stadtentwicklung konnte niemand diese Frage beantworten.