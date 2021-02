Die Ausbreitung des COVID-19 Virus und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hat unser Wirtschaftsgeschehen heftig getroffen und massiv beeinträchtigt. Die langfristigen Folgen sind derzeit noch nicht überschaubar, daher liegt es in unserer Verantwortung, Vorsorge zum Schutz für die Gesundheit der Menschen und der Wirtschaft zu treffen. Solide Finanzen und eine stabile Zukunft sollten unsere Ziele sein. Minus von 3,5 Millionen Wie im Vorjahr ist der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltsentwurf originär ausgeglichen. Nur durch das Gesetz zur Isolierung der Belastungen aus der Pandemie (NKF-CIG) ist dieser Ausgleich möglich. Ohne die Anwendung dieses Gesetzes würde der Haushalt mit einem Ergebnis in Höhe von minus 3,5 Millionen Euro auslaufen. Auch in den kommenden Monaten, wenn nicht Jahren, wird die Corona-Situation große Auswirkungen auf unsere Haushaltslage haben.