In einem kleinen Wäldchen in der Bauerschaft Maestrup steht ein alter Gedenkstein für die im August 1904 ermordete Elisabeth Kockentiedt. Auf dem Gedenkstein ist eine Steinplatte angebracht. Darauf steht. „Hier starb / Elisabeth Kockentiedt/ *13.1.1888 / + 7.8.1904“. Die Nachbarschaft pflegt noch heute den Gedenkstein, den sie in den 1950er Jahren von einem aufgegebenen Grab des Friedhofs an der Saerbecker Straße holte. Die Familie Kockentiedt ließ die Platte mit der Inschrift anfertigen und sie am Gedenkstein anbringen.