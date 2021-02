Guot helpe ju! Et helpt je allet nix, et brennt mi op de Siäl un wi müett doaüöwer küern! Nu segg doch äs, wat is doa bloß los in de katholschke Kiärke? Siet ewig un drei Dage vertellt se uers wat üöwer de Botschaft un von de Lehre von den gueten Herrn Jesus Christus. So langsam ower sicher kuemt just wi Christenmenschken doa doch mehr äs düörneene.