Stefan Elbers kennt sich mit Immobilien aus. „Die nachhaltige Bewertung von Wohn-, Gewerbe-, Spezial- und Managementimmobilien ist unser Metier“, wirbt der Münsteraner für sein Gutachterbüro, das er am Ludgerikreisel betreibt. Insofern kann man vermuten, dass er seine Investition gut durchgerechnet hat, als er das Gebäudeensemble des Hotels Eichenhof am Hansaring kaufte. Elbers will dort Wohnungen bauen. „Nein, kein Hotel und kein Restaurant“, erklärt er erstmal.