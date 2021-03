Es dauerte schon ein paar Minuten, aber dann ging Cosimo Palomba in der Sitzung des Bezirksausschusses Gimbte doch ein wenig der Hut hoch. Beherrscht, aber emotional, wandte sich der Erste Beigeordnete an die Lokalpolitiker und die Besucher im Ballenlager. Vor allem an Manfred Asche vom Blasorchester Gimbte, der für den geplanten Neubau (Feuerwehr/Jugendraum) mehr Platzbedarf für das Orchester angemeldet hatte. „Wir machen dieses Fass jetzt nicht nochmal neu auf“, sagte Palomba bestimmt. „Eine neue Raumplanung wird es nicht geben.“ Diese sei von der Verwaltung, Gimbter Wünsche aufnehmend, mehrfach angepasst und mittlerweile von vier Ausschüssen bestätigt worden. Kita, Feuerwehr, Jugendraum – man plane seit zwei Jahren. „Wir packen alle großen Themen in Gimbte an“, sagte Palomba, der die Dimensionen „schon fast historisch“ nannte.