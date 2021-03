Makt wi uers men nix vüörwies, wi liäwt momentan in schwoare Tieten. Un tiegen all de annern häfft wuell jüst de Kinnerkes an miärsten unner den toubästigen Virus tou lieden. Ower dann sind et je mankst de erst äs kleinen Geschichten, de eenem wier Moot un Huopnung för de Tokunft makt. So passert düsse Wiäke in uerse Nuoberschopp in Riäkenfeld.