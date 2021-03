Die SPD-Fraktion will die Bedingungen für das Altwerden und Altsein in Greven besser und differenzierter in den Blick nehmen. „Die Fraktion möchte ein durchdachtes, auf konkreten Daten beruhendes Konzept und damit eine gemeinsam verabschiedete Grundlage, auf der Älterwerden in Greven sozial und im Interesse der alternden Grevenerinnen und Grevener gestaltet werden kann“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.