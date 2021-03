Der Yachthafen in Fuestrup, am „toten Arm“ des Dortmund-Ems-Kanals, ist allgemein bekannt, doch was macht an der Zufahrt von der Kanalbrücke herunter zu den Stellplätzen der Boote und Wohnmobile eigentlich dieser hohe Turm? Zwischen den beiden Armen des Kanals, nördlich von der Stelle, wo die Arme die Ems überqueren und direkt an der Kreuzung Fuestruper Straße / Neuer Kanalarm (fertiggestellt 1939) steht der fast quadratischer Turm (5,99 mal 5,55 Meter) – ein ehemaliger Flakturm (für Flugabwehrkanonen). Die alte Fahrt war nach einem Bombenangriff von fünf englischen Bombern in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1940 nicht mehr befahrbar.