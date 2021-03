Es gibt Bilder, die ohne Worte die Stimmung einer Epoche vermitteln. Hier ist eines: Bilanzpressekonferenz der Volksbank Münsterland Nord eG. Wir sehen vier Sprecherkabinen, die durch Plastikwände getrennt sind. Gleich werden die Vorstände der Bank von hier aus frontal in die Kamera blicken. In coronagerechtem Abstand der technische Leitstand. In der Mitte Funkempfänger für die Mikrofone.