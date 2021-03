Schul-Eltern mehrheitlich für eine sechste Klasse

Nach der Veröffentlichung der Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen haben sich die „Grevener SchulEltern“ (GSE) mehrfach beraten. Sie kamen zu dem Schluss, die betroffenen Eltern zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung der organisierten Elternschaft. Die bisher nicht abgeschlossene Schulentwicklungsplanung sollte demnach nicht auf dem Rücken der diesjährigen „überzähligen“ Anmeldungen ausgetragen werden. Niemand sollte Kinder in eine Schulform „drücken“, die sie nicht wünschen.

Doch auch bei der GSE gab es unterschiedliche Meinungen. Dass die Gespräche kontrovers verliefen, spiegelt sich im Meinungsbild wider: Es sind die fünf Grundschulen und die drei weiterführende Schulen in den GSE vertreten. Von den acht möglichen Stimmen waren vier Elternvertreter für eine sechste Klasse am Gymnasium in diesem Jahr, zwei waren gegen eine sechste Klasse und zwei haben sich enthalten.

Aus Sicht der GSE ist es vollständig legitim, dass jede Familie ihre Kinder an der für sie ausgewählten Wunschschule beschulen lassen möchte und dass sie sich dafür stark machen. Daher appellieren die GSE, dass die Schulentwicklungsplanung für die Zukunft klare Leitlinien formuliert und diese dann auch von allen Akteuren eingehalten werden. Sprich: Zu Beginn der Wahl der weiterführenden Schule sollte seitens der Kommune und der Schulleiter sehr klar kommuniziert wird, wie viele Plätze welche Schule im Angebot hat und dass bei „Überhängen“ ein transparentes Auswahlverfahren greifen wird. „Deshalb ist auch die jetzige Situation so prekär, da einigen Eltern nicht bewusst war, dass es eventuell zu einer Ablehnung kommen könnte. Vielen Eltern war es unklar, das z.B. die Schulempfehlung hierbei kein Auswahlkriterium ist. Wahrscheinlich entscheidet am Ende das Los. Ist denn die Zukunft unserer Kinder ein Glücksspiel?“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Grevener SchulEltern (GSE) setzen sich dafür ein, dass allen Kindern, die in Greven leben und leben werden, ein passender Schulplatz in Greven angeboten werden kann. Ziel der GSE ist es die vielfältige und vitale Schullandschaft in Greven weiterzuentwickeln.