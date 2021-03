Es ist schon ein wenig merkwürdig. Auf der Homepage des Kreises Steinfurt sind die Corona-Teststellen im Kreis aufgelistet. Für Greven sind das bislang die Praxis Dr. Tast an der Münsterstraße (wir berichteten bereits) und ein Testzentrum an der Carl-Benz-Straße mitten in einem Industriegebiet, in dem unter anderem die Firma Fiege, eine Zweigstelle von Egeplast und die Firma Greiwing angesiedelt sind. Betrieben werden soll dieses Zentrum von einer Firma Oscura GmbH mit Sitz in Osnabrück. Die hat zwar keine eigene Homepage, wird aber bei den Wirtschafts-Auskunfteien als „Finanzdienstleister“ geführt. Ein Finanzdienstleister als Betreiber eines Corona-Schnelltestzentrums?