Was haben eigentlich Eierlikör und Kunst miteinander zu tun? Fürs Foto ist Hans-Georg Hunold für den Spaß zu haben und prostet mit einem Eierlikör natürlich Udo Lindenberg auf einem der Gemälde zu. Der Alt-Rocker und Maler mit der Vorliebe für den hellgelben Likör ist mit seinen Bildern ebenso in der Grevener Galerie vertreten wie beispielsweise das Multi-Talent Armin Mueller-Stahl, der Newcomer Thomas Jankowski oder international bekannte Künstler wie Günther Uecker oder James Rizzi. Ins Gespräch kommen Über die Aussprache dessen Namens philosophiert der Galerist: „Meistens sage ich Rizzi und spreche ihn so aus, wie er geschrieben ist, als Amerikaner wurde er allerdings bestimmt ‚Risi‘ ausgesprochen, doch als gebürtiger Italiener vielleicht doch wieder eher Rizzi …“ Eine richtige Lösung scheint es nicht zu geben. Doch das ist dem Galeristen auch nicht so wichtig, sondern dass man über Kunst ins Gespräch kommt.