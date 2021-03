Testzentrum auch in der Brockkötter Passage

Plötzlich ging alles schnell. „Gestern Abend“, sagt Abed Aka, „haben wir den Mietvertrag geschlossen.“ Der Besitzer mehrerer Alles Gut-Apotheken steht in noch kahlen Räumen in der Brockkötter-Passage an der Königstraße (neben Fielmann ). Ab heute werden hier Corona-Tests durchgeführt. 40 Termine waren schon gestern vergeben.

„Wir brauchen noch mehr Testzentren“, sagt Bürgermeister Dietrich Aden beim Besuch in den ehemaligen Räumen des Webikul, „wenn wir 38 000 Menschen in Greven testen wollen.“

Tatsächlich ist Bewegung in der Szene.

Zwei Hausarztpraxen testen bereits, im Reckenfelder Gewerbegebiet an der Carl-Benz-Straße wird ein Zentrum für Unternehmen eingerichtet, und die Adler-Apotheke an der Königstraße beginnt am Donnerstag.

Daniel Feldkamp, Filialleiter der Alles Gut-Apotheke an der Martinistraße zeigt eine Packung mit Schnelltest. Der Ablauf des Tests ist genau festgelegt. Zunächst müssen sich Besucher online anmelden. Sie erhalten einen Termin, werden einzeln ins Testzentrum eingelassen, getestet und können dann den Raum verlassen. Das Ganze dauert insgesamt fünf Minuten. Eine halbe Stunde später erhalten sie das Ergebnis per Mail.

„Bei der Anmeldung müssen die Leute zwei Erklärungen abgegeben“, sagt Abed Daka, „eine Selbsterklärung, dass der Betroffene keine Symptome hat. Und eine Datenschutzerklärung.“ Mit Symptomen ist ein Test nicht möglich. Und sollte Corona festgestellt werden, würde das Testergebnis an den Kreis weitervermittelt werden.

Abed Daka sieht die Heilbranche in der Pflicht, sich bei den Tests zu engagieren. Das Engagement stellt er auch bei seinen Mitarbeiterin fest.

„Wir haben per WhatsApp gefragt, wer hier helfen will“, sagt der Apotheker. Zehn Minuten später hätten alle positiv geantwortet.

Hier gibt es bereits Tests in Greven:

Alles Gut Apotheke, Königstraße 2, Brockkötter-Passage, Anmeldung: www.greven-testet.de oder @ 02571 5038350.

Arztpraxis Tast, Münsterstraße 59, 02571 2225

Arztpraxis Kiefner, Reckenfeld, Grevener Landstraße 6, 02575 3868

Ab Donnerstag: Adler Apotheke, Königstraße 4, 0257-2154, Email: service@adler-apotheke-greven.net

Oscura GmbH, Carl-Benz-Straße, Testzentrum für Unternehmen.