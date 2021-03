„Gut älter werden in Greven“

Greven -

Von Peter Beckmann

Der Seniorenbeirat der Stadt muss neu gewählt werden. Aber wie? Darum ging es am Donnerstagabend in der Sitzung des Sozialausschusses. Ergebnis: Noch in diesem Jahr wird eine Briefwahl durchgeführt, bei der alle Senioren ab dem Alter von 60 Jahren ihre Stimme abgeben dürfen.