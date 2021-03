Dr. Benedikt Faber (50) ist Deutschlehrer am Gymnasium Augustinianum. Mit ihm sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning über den Welttag der Poesie, den die Unesco seit 2000 jedes Jahr am 21. März feiert, also an diesem Sonntag. Können Ihre Schüler heute noch Gedichte auswendig? Faber: Wenn Sie Miley Cyrus oder Max Giesinger als Lyriker*innen verstehen, dann sicher schon. Dass mir dagegen ungefragt Schillers „Bürgschaft“ vorgetragen wird, erlebe ich selten.