Ein verklinkertes Einfamilienhaus mitten im Block B: Hier leben Ahmad Al Taher und Nahed El Ramu mit ihren Kindern. Sie haben in Reckenfeld im doppelten Wortsinn ein neues Zuhause gefunden und fühlen sich in der neuen Umgebung wohl. Was auch an offenen Nachbarn liegt und an weiteren hilfsbereiten Menschen, die ihnen beim Start geholfen haben. Im April erwarten sie das vierte Kind. Heute blicken sie optimistisch in die Zukunft. Das war nicht immer so. Die syrische Familie lebte bis 2015 in Aleppo, einer der meistumkämpften Städte des vom Krieg zerstörten Landes. Wer sich an Bilder erinnert, die damals beinahe täglich in den Nachrichten auftauchten, ahnt, warum die Familie Aleppo verließ. Terror, Zerstörung, permanente Angst. Sie mussten miterleben, wie jemand aus der Familie bei einem Luftangriff ums Leben kam. „Wir sind nicht aus wirtschaftlichen Gründen hier, sondern wegen des Krieges“, sagt Ahmad Al Taher. Er war in Syrien als Englischlehrer tätig. „Ich habe vier Jahre lang an einer Schule unterrichtet“, sagt er. Die Schule schloss irgendwann. Also half er fortan seinem Bruder, der Autohändler war. Eines Tages bekam er in der Werkstatt Besuch. „Der IS hat gefragt, ob ich Religionslehrer werden will.“ Er lehnte ab. Doch die Botschaft war klar: Stehst Du nicht auf unserer Seite bist Du ein Gegner. Man gab ihm zwei Tage Bedenkzeit. Kurze Bedenkzeit Zwei Tage später – da war er bereits in der Türkei. Bei einer eilig einberufenen Familienkonferenz war man sich einig: Ahmad muss fliehen. Er ließ seine Frau und die damals zwei Kinder zurück.