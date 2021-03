Pia Terhaar ist die „Neue“ in der Beratungsstelle der Lebenshilfe in Greven. Allerdings: So ganz stimmt das nicht. Denn Pia Terhaar ist schon seit 16 Jahren Mitarbeiterin der Lebenshilfe.

„Bisher war ich vor allem im ambulant unterstützten Wohnen tätig“, erzählt Pia Terhaar. „In den vergangenen Jahren habe ich Menschen mit Behinderung in Greven, Saerbeck und Emsdetten unterstützt.“

Nach einem Jahr Elternzeit kehrte Pia Terhaar im Jahr 2019 zur Lebenshilfe zurück und ist seitdem im Projekt „selbstbestimmt Wohnen“, gefördert über die Aktion Mensch, tätig.

Seit Beginn diesen Jahres hat Pia Terhaar offiziell die Leitung des Fachbereichs Tandem-Beratung übernommen und ihre Stunden aufgestockt. Im Hintergrund ist Marita Dirks-Kortemeyer noch für die Beratung aktiv, aber die Vorbereitungen für die Staffelübergabe laufen. „Dass der Ruhestand von Marita Dirks-Kortemeyer irgendwann bevorstehen würde, war uns ja bewusst“, erklärt Nora Linden aus dem Vorstand der Lebenshilfe. „Wir haben uns bemüht, frühzeitig Kollegen in die Beratung einzubinden, damit die Begleitung der Familien so nahtlos wie möglich fortgeführt werden kann.“

Das Beratungsteam von Pia Terhaar und Andreas Rottmann wird zukünftig durch noch eine weitere Kollegin ergänzt. Darüber hinaus zeichnet sich die Beratung auch durch die Mitarbeit von vier Tandem-Beratern aus. Menschen mit geistiger Behinderung sind als Experten in eigener Sache bereits seit neun Jahren fester Bestandteil des Beratungsangebotes. Gemeinsam übernimmt das Team nun von Marita Dirks-Kortemeyer die Beratung der zahlreichen Familien, die regelmäßig in Kontakt zur Beratungsstelle der Lebenshilfestehen.

„Auch in Coronazeiten reißt der Kontakt zu den Tandem-Kollegen nicht ab – aber auf persönliche Kontakte verzichten wir dabei“, erzählt Pia Terhaar. Die Teammeetings finden momentan per Videokonferenz statt. Die Tandem-Berater berichten aus den heimischen Wohnzimmern erstmal, wie es ihnen geht und woran es ihnen zurzeit fehlt. Im Anschluss werden Ideen gesammelt und Pläne gemacht, wie die Tandem-Berater ihre Expertise auch während der Kontaktbeschränkungen weiter einbringen können.

Wer zurzeit Bedarf an Beratung im sozialrechtlichen Bereich hat kann sich wie immer gerne an die Beratungsstelle Lebenshilfe wenden. Telefonisch oder per Videokonferenz können alle Anfragen bearbeitet werden, heißt es abschließend in der Presseinformation der Lebenshilfe.