Am Augustinianum werden im Sommer sechs neue Fünfer-Klassen gebildet. Damit können alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden, ein Auswahlverfahren wird am Gymnasium nicht nötig. Bei einem Pressegespräch erläuterte die Grevener Verwaltungsspitze den Lösungsvorschlag, der so auch mit den Spitzen aller sieben Fraktionen abgestimmt ist – im Rahmen zweier Termine, der letzte direkt vor dem Pressegespräch. Zustimmung gilt als Formsache Man werde, so Bürgermeister Dietrich Aden, die im Schulgesetz verankerte Möglichkeit einer Mehrklassenbildung nutzen.