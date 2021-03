Greven -

Von Peter Beckmann

„Ruhepause“ über Ostern – damit einher geht die Schließung aller Geschäfte am Donnerstag für Ostern. Ein Mitarbeiter eines Supermarktes hält das für falsch. Er vermutet, dass sich am Karsamstag die zahlreichen Kunden in den Lebensmittelgeschäften kaum aus dem Weg gehen können.