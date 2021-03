Angesichts der Masken- und Berateraffäre der CDU/CSU fordern derzeit alle mehr Transparenz. Gut so. Und in Sachen Transparenz gibt es ja sogar ein Gesetz, das mindestens genau so interessant ist und erstaunliche Zahlen auf den Tisch bringt. Seit 2009 gibt es eben dieses Transparenz-Gesetz. Und das bestimmt, dass alle öffentlich-rechtlichen und kommunalen Unternehmen verpflichtet sind, die Gehälter ihrer Vorstandsmitglieder bekannt zu geben. Klingt interessant, ist es auch. Für Greven interessant sind die Grevener Versorgungs- und Verkehrsholding – hierunter sind unter anderem die Stadtwerke und die Grevener Bäder versammelt –, der FMO, der Airportpark und die Kreissparkasse Steinfurt.