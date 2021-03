Zu einer „schweren technischen Rettung“ ist die Feuerwehr am späten Donnerstagvormittag gerufen worden. In der Halle des SLF-Standortes in der Reckenfelder Ortsmitte brauchte ein Arbeiter Hilfe. Er hatte sich in einer Sandstrahlmaschine die Hand eingeklemmt – während er auf einer Arbeitsbühne in rund 3 bis 4 Meter Höhe stand.