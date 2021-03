Beton-Boden, Steine drauf, Dämmung dahinter, Dach drauf, fertig – der Bau eines „normalen“ Hauses ist eine immer wieder kehrende Routine. Das kann man vom Schulungs- und Service-Gebäude des Heimatvereins am Sachsenhof in Pentrup aber nicht behaupten. Denn das wird – abgesehen von der unumgänglichen Betonbodenplatte – komplett aus Holz gebaut. „Wir wollten den Bau so ökologisch wie machbar gestalten“, erklärt Herbert Runde, Vorsitzender des Heimatvereins, beim Ortstermin. Auf der Baustelle sind die Geräusche deutlich anders als auf anderen. Man hört und sieht sofort, dass Holz der alles bestimmende Baustoff ist. Holzbalken als Träger, Holzlatten, OSB-Platten und Holzwolle bilden die Grundlage.