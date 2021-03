Der tägliche Gang zum Briefkasten bringt eigentlich nur Rechnungen und Werbung hervor. So ein richtiger Brief, handgeschrieben und mit persönlicher Note? Fehlanzeige. Gibt es fast gar nicht mehr in Zeiten von WhatsApp, Googlemail und Facebook. Aber: Die Grevener Briefpaten sorgen dafür, dass wenigstens ein paar Senioren wieder regelmäßig diese raren Kostbarkeiten erhalten. Rolf Ostendorf ist auf die Idee gekommen. „Ich wollte irgendetwas Gutes tun“, erzählt der Frührentner. Er engagierte sich bei der Tafel, die körperliche Belastung war zu hoch für ihn. „Als Mann muss man ja immer mehr anpacken.“ Dann kam ihm die Idee mit den Briefpaten. „Ich schreibe sehr gerne und habe überlegt, ob man damit etwas Gutes tun kann“, erzählt der 59-Jährige. Sein Gedanke: Menschen, die wenige oder gar keine Kontakte haben Briefe zu schreiben würden denen doch sicherlich gefallen.