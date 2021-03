Bauernhaus brennt komplett ab

Großeinsatz der Feuerwehr im Norden von Greven: Im Winkelhoek ist am frühen Sonntagabend ein Bauernhaus mit Stallungen bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Bewohner blieben unverletzt. Unterm Dach befanden sich eine Wohnung sowie ein Strohlager.

Schon von Weitem ist über die Felder hinweg eine gräuliche Rauchwolke zu sehen. Eine Feuerwehrleiter ist weit ausgefahren. Vom Korb aus lässt ein Feuerwehrmann unaufhörlich einen Wasserstrahl nieder, der im Rauch zu verschwinden scheint. Der Dachstuhl ist fast komplett abgebrannt. Nur der Giebel steht noch.

Die Löscharbeiten liefen bis tief in die Nacht. Die Tiere, die sich in ihren Ställen befanden, konnten offenbar noch rechtzeitig herausgetrieben werden. Sie waren bereits in Sicherheit, als die Feuerwehr eintraf.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Greven, Emsdetten und Saerbeck mit insgesamt 180 Kräften, wie Michael Koordt, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Greven, berichtet. Er und seine Kollegen waren um 17.52 alarmiert worden. Auch das THW Greven war vor Ort. Zur Brandursache konnte Koordt noch keine Angaben machen. Die Polizei nehme Ermittlungen auf.