„Das war´s schon?“ Einen Augenblick still halten – dann hatte es Erika Weiß schon hinter sich. Sie gehörte am Montagmorgen zusammen mit ihrem Gatten Horst zu den ersten Besuchern in der neuen Corona-Teststelle in der alten Hauptschule. Echte Premierengäste. „Wir treffen an Ostern die Kinder“, sagt die Reckenfelderin zum Anlass für den Test. „Da hat man ja doch mehr Sicherheit.“ Das sieht auch Judith Löchter so, die Inhaberin der Hubertus- und der Franziskus-Apotheke. „Jeder einzelne, der getestet ist, bringt etwas mehr Sicherheit.“ Deshalb hat sie die Teststelle eingerichtet – und natürlich auch, weil sie als einzige Apothekerin am Ort eine gewisse Verantwortung spürte. „Wir sind hier ins kalte Wasser gesprungen“, sagte sie zum Auftakt am Montag.