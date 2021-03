In Wentrup hat es am frühen Sonntagabend einen Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Gehöft gegeben (wir berichteten). Das Bauernhaus auf dem Gelände an der Straße Windhoek brannte nahezu vollständig nieder. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge verendeten jedoch drei Tiere. Der Brand wurde gegen 17.45 Uhr gemeldet. Als die Polizei kurze Zeit später am Brandort eintraf, war die Feuerwehr bereits vor Ort. Das zweigeschossige Bauernhaus, das aus Wohnräumen und Stallungen besteht, stand in Flammen.