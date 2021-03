Die Sperrung ist passé, der Gehweg fertig: Am Wittlerdamm ist der vorhandene Gehweg an der Grundschule bis zum Sportgelände des SC Reckenfeld verlängert worden. So kommen künftig nicht nur Kinder auf dem Weg zum Schulsport sicherer zum Gelände, sondern auch alle weiteren Besucher. Der Gehweg endet nun in Höhe der Feuerwehrzufahrt zum Parkplatz, dort muss die Fahrbahn gequert werden. Die vorhandene Beleuchtung auf dem um 115 Meter verlängerten Weg ist im Zuge der Bauarbeiten überarbeitet worden.