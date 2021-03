Impfen gegen das Corona-Virus? Es gibt wohl nur wenige Menschen, die da nicht sofort die Hand heben würden, wenn es eine Möglichkeit gebe. Aber: Es gibt ja strenge Regeln wer ab wann geimpft werden darf. Und von Seiten des Kreises Steinfurt heißt es immer wieder, dass am Impfzentrum am FMO alles genau nach diesen abläuft. Anderslautende „anonyme“ Informationen wurden bestritten. Doch: Diese Informanten lassen nicht locker. „Da läuft eine riesengroße Sauerei auf dem Rücken derer, die die Impfung dringend bräuchten und der Bürger soll für dumm verkauft werden“, heißt es in einem anonymen Schreiben.