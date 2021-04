Der Grund: die Corona-Pandemie. Einsamkeit und das Arbeiten von Zuhause würden aktuell den Wunsch nach den quirligen Vierbeinern „explosionshaft ansteigen“ lassen. Das Interesse steigt: „Sonst hatten wir zwei Anrufe pro Woche. In den letzten Wochen bimmelte das Telefon zehnmal am Tag.“ Dazu kommen zahlreiche Mails: „Ich konnte leider gar nicht alle beantworten“, schildert die 52-Jährige. Auslöser war die Bekanntmachung auf ihrer Homepage: Ein neuer Wurf Collies ist da und wartet auf zukünftige Besitzer. Für Schlüter, die die Zucht seit 2007 zusammen mit ihrem Mann in Greven betreibt, liegen die Gründe auf der Hand: „Viele arbeiten jetzt Zuhause, haben viel Zeit und wollen diese füllen.