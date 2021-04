Nein, gedrängt hat er sich nach diesem Deal nicht. Als bei der großen Transport-Logistik-Messe in München im vergangenen Sommer – Corona legte eine Pause ein – die Vertreter einer serbischen Spedition am Messestand bei Magnus Wagner vorsprechen, staunt er: „Unsere Software jetzt auch auf dem Balkan?“ Volle Auftragsbücher, viele Geschäfte, der Logistik-Boom und ein bisschen auch der fehlende Glaube an einen Abschluss mit einem der größten serbischen Spediteure ließen den Vorstand der LIS AG zweifeln. „Angenehme Telefonate“ zwischen dem Unternehmen mit Firmensitz im münsterländischen Greven und dem Spediteur aus Serbien folgen. Durchaus fachlich, auch konstruktiv. Für Wagner aber nicht abschlussorientiert. Doch dann jüngst der Anruf aus Belgrad: „Wir wollen Ihre Software.“ Natürlich will jetzt auch Magnus Wagner. Auf kompliziertem Weg geht es über Düsseldorf und Wien in die serbische Hauptstadt.