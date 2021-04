Wie die Hühner das finden? Wer weiß das schon. Tobis Werning, sozusagen das Herrchen der Tiere, ist natürlich nicht begeistert. Aber: Bislang sind er und sein Kollege Thomas Wickenbrock noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Trotzdem: Die Geflügelpest, die auf einem Hof in Handorf ausgebrochen ist, hat Spuren hinterlassen – zumindest für die Hühner. Die Hühner – in den beiden Ställen von Werning und Wickenbrock am Postdamm sind es jeweils 15 000 Tiere – haben quasi Hausarrest. Freilandhaltung, die sie normalerweise genießen dürfen, ist momentan tabu. „Unsere Ställe liegen im Beobachtungsgebiet, deswegen dürfen die Tiere nicht nach draußen“, erklärt Werning. Doch damit war es kurz nach dem ersten Auftreten der Vogelgrippe nicht getan.