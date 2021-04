Das Ergebnis der Umfrage scheint zu sagen, dass das Gros der Unternehmen wirtschaftlich nicht unter Corona leiden musste. Entwarnung? Aden: Ja, Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass ein Großteil der Unternehmen nach den Ergebnissen der Umfrage in Greven die aktuelle Lage in ihrem Unternehmen nicht so kritisch ansehen, wie angenommen. Von Entwarnung zu sprechen ist aber deutlich zu früh. Die Dritte Welle hat gerade erst begonnen und die Auswirkungen werden erst 2022 sichtbar werden.