Grund: Sämtliche dienstliche Kontaktpersonen der positiv getesteten Person und damit fast die komplette Mannschaft von Apotheker Manfred Albrecht – auch er selbst – sind erstmal in häusliche Quarantäne geschickt worden.

So sehen es kürzlich verschärfte Regelungen des Kreisgesundheitsamtes vor. Diesen Vorgaben musste sich die Apotheke natürlich beugen – trotz zwischenzeitlich erfolgter PCR-Tests, die allesamt negativ ausfielen.

Deshalb blieb die Apotheke an der Nordwalder Straße zwei Tage geschlossen, im Hintergrund wurde die Belieferung von Kunden so gut es geht aufrecht erhalten.

Bei etlichen Grevener Apotheker-Kollegen hat die Nachricht große Betroffenheit ausgelöst. Aber der Zusammenhalt ist offenbar genauso groß. So haben etliche Apotheken ihre Bereitschaft bekundet, eigenes Personal Richtung Nordwalder Straße zu entsenden, damit die Stadttor Apotheke ab heute wieder zu den Kernzeiten öffnen kann.

Und zwar zu folgenden Zeiten: am heutigen Donnerstag von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; am morgigen Freitag (16. April) von 9 bis 12 Uhr; am Samstag bleibt die Apotheke geschlossen; kommende Woche Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr.

„Ab dem 23. April 2021 gehen wir davon aus, dass wir mit dem gewohnten Team wieder für Sie da sind“, teilt die Apotheke mit. Telefonisch ist die Stadttor Apotheke wie gehabt unter 02571-584835 und per Mail an info@stadttorapothek.de erreichbar. Die Corona-Teststation, die die Apotheke kürzlich eingerichtet hatte, ist weiterhin für Besucher geöffnet.