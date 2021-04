Nach der Einführung von Parkgebühren in der Innenstadt vor rund zehn Jahren stellten Anwohner der Randgebiete einen Verdrängungswettbewerb fest: Autofahrer, die die kostenpflichtigen Parkplätze meiden und in die Wohnstraßen ausweichen. Sehr zum Verdruss der dort Wohnenden, die nicht wissen, wo sie wiederum parken sollen. Betroffen unter anderem die Frankenstraße, die offenbar gern von Berufspendlern, die in Greven arbeiten, angesteuert wird.