„Greven – meine alte Heimat.“ Als Willi Herren 2018 unter anderem mit dem Klassiker „Highway to Hell“ im Ballenlager auftrat, rief der B-Promi Erinnerungen wach. Bis 2010 hatte Herren, der jetzt mit nur 45 Jahren in Köln verstarb, in der Emsstadt gelebt. Herren war ein TV-Star, der in den letzten Jahren in vielen Sendungen als Gast auftrat. Bekannt geworden war er als Oliver „Olli“ Klatt, dessen Rolle er von 1992 bis 2007 in 170 Folgen der ARD-Serie Lindenstraße spielte.