In Greven wird auch in diesem Jahr kein Gift im Kampf gegen die Eichenprozessionsspinner eingesetzt. Das haben die Mitglieder des Betriebsausschusses fast einmütig so beschlossen, nachdem die Stadtverwaltung vorgeschlagen hatte, den bisherigen Weg (ohne Gift) weiter zu verfolgen. Auslöser war ein neuerliche Antrag der Fraktion „Reckenfeld direkt“, die darin den Einsatz so genannter Bio-Insektizide gefordert hatte. Mit diesen habe etwa die Kommune Saerbeck „bei der Bekämpfung des EPS Erfolge von bis zu 90 Prozent vorzuweisen“, heißt es in dem Antrag. Doch die meisten Lokalpolitiker folgten der Argumentation von André Kintrup, der in der Stadtverwaltung für das Thema zuständig ist.