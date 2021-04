Mit Lego spielen – für viele Kinder war das früher und ist noch heute ein ganz besonderes Highlight. Stein auf Stein, immer wieder neue Formen, immer wieder neue Projekte, die man angehen kann. Und Lego war sicherlich auch dafür verantwortlich, dass der ein oder andere Junge und auch das ein oder andere Mädchen später Ingenieur geworden ist. Was das mit der provisorischen Emsbrücke zwischen Setex und Hallenbad zu tun hat, die gestern wieder abgebaut wurde? Nun, im Prinzip funktioniert diese genau so wie ein Lego-Bauwerk. Heinz-Werner Erxleben, Projektleiter der Firma SEH aus Hannover, begleitete gestern den Abbau der Brücke. Ein 400-Tonnen-Kran der Firma Buller und mehrere Lkw standen dafür bereit. „Wir bauen zuerst die zwölf Fahrbahnplatten ab, dann kommen die beiden Trägerelemente“, erklärt er das Vorgehen, um dann auch den Dreh in Richtung Lego zu bekommen.