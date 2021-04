Es war eine doppelte Kehrtwende. Greven will sich um Mittel aus dem Soforthilfeprogramm zur Förderung der Innenstädte bewerben, teilte Bürgermeister Dietrich Aden den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses mit. Außerdem sollen Gastronomen und Händlern in der Stadt die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen erlassen werden. Ein Antrag, den die Grünen gestellt hatten. In beiden Fällen hatte die Verwaltung zuvor noch eine andere Gangart empfohlen, auch mit dem Argument, man wolle keine kommunalen Förderprogramme.