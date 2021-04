Christa Fraune ist es anzumerken. Es fällt ihr schwer, sehr schwer sogar. Aber: Sie sieht keinen anderen Weg. „Der Mietvertrag läuft aus, und wer weiß, was noch kommt“, sagt die Geschäftsinhaberin. Ende Juli ist Schluss, dann dreht sie für ihr Bastelgeschäft Creativo an der oberen Marktstraße zum letzte Mal den Schlüssel um. „Besser jetzt, als das es später noch schlimmer kommt.“ Natürlich spielt die Corona-Pandemie mit den Einschränkungen für den Einzelhandel ein Rolle. „Ich hatte in den vergangenen Tagen und Wochen nur ein, zwei Kunden am Tag.