Hakari Ahmad hat Sorgen. Sie wohnt mit ihrer Familie in einer kleinen Wohnung an der Alten Münsterstraße. Aber das Haus mit der Spielothek im Erdgeschoss soll in den nächsten Monaten abgerissen werden. „Wir suchen schon ein Jahr lang“, sagt die gebürtige Syrerin, „aber in Greven ist nichts zu finden.“ Hakari Ahmad ist mit ihrem Mann Alan Hasan vor fünf Jahren aus Syrien geflohen. In Deutschland hat sie ihre Kinder bekommen. Kabat und Miran, vier und zwei Jahre alt, der ältere geht in die Outlaw-Kita an der Naendorfstraße.