Nun sind die Anwohner am Zug

Für die Graben- und die Mühlenstraße in Greven sowie die Kanalstraße in Reckenfeld sind die Planungsleistungen vergeben worden. „Es werden Vorentwürfe zur jeweiligen Bürgerbeteiligung erarbeitet“, erläuterte André Kintrup , im Rathaus für Straßenbau zuständig, nun im Betriebsausschuss. Aller Voraussicht nach sollen die jeweiligen Veranstaltungen im Mai/ Juni diesen Jahres stattfinden. Im Anschluss an die Bürgerbeteiligungen sollen politische Beschlüsse zum Ausbau in den zuständigen Ausschüssen erfolgen.

Für die Grabenstraße, wo zwischen Schützenstraße und Fiskediek Kanal und Straße neu gemacht werden, wird die Bürgerbeteiligung voraussichtlich am 19. Mai stattfinden. Eine Auftragsvergabe könnte dann im Sommer erfolgen, so dass im September mit den Arbeiten begonnen werden könnte. Kanal- und Straßenbau sollen zusammengefasst und als gemeinsame Maßnahme durchgezogen werden. Ursprünglich war dies wegen der Marienkirche anders vorgesehen. „Das bedeutet: Die Kirche mit ihrem Bauvorhaben wird dort ein freies Baufeld vorfinden ab Mai 2022“, sagte Kintrup. Der Bebauungsplan sei ohnehin nicht vor Ende diesen Jahres fertig. Der Fahrplan sei so mit Vertretern der Kirche abgestimmt.

Die Bürgerbeteiligung für die Mühlenstraße soll im Juni stattfinden. Am 29. September könnte im Betriebsausschuss über das Bauprogramm beraten und abgestimmt werden. In der Bürgerinfo-Veranstaltung soll es auch um die Frage gehen,. ob die Mühlenstraße zur reinen Tempo 30-Zone oder aber zur Fahrradstraße werden soll. „Verkehrsrechtlich fast gleich“, sagte Kintrup. Auch hinsichtlich der Abrechnung der Kosten mache dies keinen Unterschied. „Aber das müssen wir nochmal mit den Anliegern diskutieren“, verdeutlichte Kintrup. Die Auftragsvergabe könnte im November erfolgen, so dass die Tiefbauarbeiten nicht vor Frühjahr 2022 starten würden.

Den Anliegern der Kanalstraße sollen in einer Infoveranstaltung Ausbauvarianten vorgestellt werden. Im Betriebsausschuss war die Kanalstraße nicht weiter Thema, auch Termine wurden nicht genannt. In früheren Sitzungen des Reckenfelder Bezirksausschusses hatte Kintrup aber schon die grobe Richtung des Ausbaus umrissen: Die Straße gebe die (eher eingeschränkten) Möglichkeiten vor, auf der südlichen Seite seien Parkbuchten denkbar. Man werde „keine Autobahn“ bauen. Das Gewässer an der Nordseite bleibt bestehen, zudem wird die Straße Teil einer Tempo-30-Zone bleiben. Sie wird mit Mindestmaßen hergestellt – also voraussichtlich 4,75 Meter Asphalt plus Gehweg auf der Südseite.

Ob für die Bürgerinformation zu Präsenz- oder Online-Veranstaltungen eingeladen wird, muss noch festgelegt werden. Online scheint momentan die wahrscheinlichere Variante. Und auch eine machbare, denn kürzlich hatte es eine solche zum Ausbau einer kleinen Stichstraße der Emsdettener Landstraße in Reckenfeld (gegenüber vom Deutschen Haus) gegeben. Hier war die Zahl der Teilnehmer allerdings sehr überschaubar, weil es kaum Anlieger gibt.