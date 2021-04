Eltern, die ein Kind in der Kita, der Tagespflege oder der OGS betreuen lassen, müssen dafür erstmal nicht zahlen. Im Mai, Juni und Juli werden keine Elternbeiträge abgebucht. Das haben die Mitglieder des Schulausschusses am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen. Auch der Rat sollte sich am Mittwochabend mit dem Thema befassen (Berichterstattung zur Ratssitzung folgt). Der Beschluss geht auf einen gemeinsamen Antrag von Grünen und CDU zurück, die damit auf die eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten während der Corona-Pandemie und die gleichzeitigen Belastungen für Eltern reagierten. Die Nicht-Einziehung der Beiträge bewirkt faktisch einen 50-prozentigen Erlass der Gebühren für den Zeitraum von Februar bis Juli.