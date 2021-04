Greven -

Von Gunnar A. Pier

Noah Berger würde auf der Freilichtbühne in Greven-Reckenfeld so gerne den „Ritter Rost“ spielen. Eigentlich hätte der Emsdettener in diesem Jahr die Hauptrolle in dem Kinderstück gespielt. Doch das wurde ins nächste Jahr verschoben – zum zweiten Mal in Folge. Der Gymnasiast vermisst das Spielen, aber nicht nur das.