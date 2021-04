Seit kurzem gibt es Corona-Selbsttests auch in den Grundschulen. Und obwohl manche den Kleinen die Handhabung nicht zugetraut hatten, läuft es problemfrei. „Das geht erstaunlich gut“, berichtete nun Agnes Langenhoff im Schulausschuss. Die Leiterin der Martini-Grundschule sprach nicht nur für ihre, sondern stellvertretend für alle Grevener Schulen. Man könne an allen Schulen zweimal pro Woche testen, das Material sei da. Das gelte für die Grund- und die weiterführenden Schulen. Allein die interne Logistik bleibt an den Schulen hängen.