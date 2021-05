„Bürgerbeteiligung ist ein aktuelles Thema – auch bei uns in Greven“, ist sich Sarah Waltermann von Bündnis 90/Die Grünen sicher. Umso wichtiger sei das Sammeln von Informationen und der Austausch über gemeinsame Interessen. Denn: „Das Thema Bürgerbeteiligung ist fraktionsübergreifend für alle wichtig“, stellte SPD-Mann Dr. Christian Kriegeskotte in der Runde klar. Am Freitagabend kamen daher Vertreter aus Parteien, Vereinen und Verwaltung auf virtuellem Wege für einen Informationsabend zum Thema zusammen. Als Referent konnten die Organisatoren Dr. Linus Strothmann, Bürgerbeauftragter der Stadt Werder an der Havel, gewinnen.