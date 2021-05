Zum Interview kommt Christoph Eckstein in kurzer Hose und Flip-Flops. Tiefenentspannt wirkt er, als er sich auf die kleine Mauer setzt. Das Motto am Abend: Füße hoch. Denn: Kilometer macht der 31-jährige Thüringer aktuell genug. „Etwa 30 im Schnitt sind es“, gibt der Pilger zu, der am Mittwoch Lienen, Lengerich, Ladbergen durchquert und sich dabei auch einen der offiziellen Stempel für den Jakobsweg abgeholt hat. Stempel für sich selbst und für den guten Zweck. Von bunten Stempeln reiht sich mittlerweile einer nach dem anderen im ordentlich geführten Heftchen, das seinen festen Platz in der Bauchtasche des Soldaten hat. Münsterland? „Hier war ich noch nie. Aber es steht schon auf meiner Liste für die nächsten Jahre.“ Sowohl die Gastfreundschaft bei Familie Hilburg in Lienen als auch die Landschaft durch ein Waldstück von Lengerich nach Ladbergen und am Kanal über Schmedehausen bis an die Schleuse von Münster haben es ihm angetan.