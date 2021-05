Er sagt selbst, es sei eine „emotionale Achterbahnfahrt“ gewesen. Die Zeit, die das Team der Stadttor-Apotheke um Inhaber Manfred Albrecht hinter sich hat, hat Kraft und Nerven gekostet. Ein Corona-Fall im Team, die faktische Schließung der Apotheke, zugleich eine große Hilfsbereitschaft von Mitbewerbern, inzwischen wieder Normalbetrieb. Das ist die Kurzzusammenfassung von aufwühlenden Wochen, die hinter Albrecht und seiner Mannschaft liegen. Emotionale Achterbahnfahrt Die Corona-Schnell-Tests, mit denen Albrecht sich und seine Mitarbeiterinnen regelmäßig checkte, waren und sind Routine. Auch an jenem Donnerstag, der alles ins Rollen brachte. Keine Routine: dass einer der Tests schwach positiv ausfiel. „Wir haben die Mitarbeiterin gleich in Quarantäne geschickt. Das Testergebnis haben wir auch sofort ans Gesundheitsamt gemeldet“, schildert Albrecht. PCR-Tests des ganzen Teams folgten natürlich umgehend. Das Amt aber habe erst am Montag darauf reagiert – dafür umso drastischer. Am Nachmittag dieses Montags meldete sich das Amt telefonisch.